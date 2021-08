Dia dos Pais deve injetar R$ 1,71 bilhão na economia de Belo Horizonte

Comércio em Belo Horizonte (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Dia dos Pais se aproxima e a uma semana desta data especial, as vendas do comércio na capital mineira já registraram um avanço. A previsão da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) é de que a data injete na economia da capital R$ 1,71 bilhão. O montante representa um crescimento de 1,76% em comparação ao mesmo período de 2020. se aproxima e a uma semana desta data especial, as vendas do comércio na capital mineira já registraram um avanço. A previsão da Câmara dos Dirigentes Lojistas de) é de que a data injete na economia da capital R$ 1,71 bilhão. O montante representa um crescimento de 1,76% em comparação ao mesmo período de 2020.

Os itens de vestuário lideram os presentes mais procurados, com 24,5% das escolhas dos consumidores. Em seguida, aparecem acessórios como relógios, carteiras, óculos de sol e cintos, com 21,1% das respostas. Calçados representam a escolha de 13,6% e cosméticos, 11,6%.

Já o tíquete médio dos presentes está sendo de R$ 139,12. De acordo com a pesquisa, este valor é 12,86% maior do que o apontado na pesquisa de expectativa para a data, quando os empresários esperavam um valor médio de R$ 123,31.

O cartão de crédito tem sido a principal forma de pagamento utilizada pelos consumidores, sendo que as compras parceladas somam a maior parte, 40,1%. Em seguida, aparece a opção à vista, com 36,7%. A maioria dos clientes está parcelando as compras em até três vezes (30,5%).

“Felizmente teremos o quinto dia útil do mês bem próximo, o que pode favorecer as vendas. Além disso, este ano temos o acréscimo de quase R$ 800 milhões na economia da cidade com o pagamento integral e em dia do funcionalismo público estadual. Nossas expectativas para a data são bem positivas”, afirma o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

A pesquisa mostra que sete a cada dez dos empresários entrevistados, informaram estar realizando promoções antecipadas ao Dia dos Pais, para alavancar as vendas e fechar a data comemorativa com grandes resultados.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira