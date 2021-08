Marcopolo anuncia férias coletivas por falta de componentes eletrônicos

A Marcopolo, fabricante de carrocerias de ônibus, anuncia que resolveu conceder férias coletivas em suas unidades industriais localizadas no Brasil. A decisão foi baseada na falta de determinados componentes eletrônicos associados ao processo produtivo, segundo o comunicado divulgado nesta sexta-feira pela empresa. As férias coletivas terão início a partir do dia 23 de agosto. Na planta San Marino, a duração será de 20 dias. Já em Ana Rech e São Mateus, serão 30 dias de férias.