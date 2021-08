Câmara rejeita adiar PL dos Correios e plenário inicia votação da proposta

A Câmara iniciou a votação do projeto de lei (PL) que abre caminho para a venda dos Correios. Antes, o plenário rejeitou por 268 votos a 144 outro pedido de adiamento de deliberação da proposta.



Apresentado pelo PSB, o requerimento foi analisado após o governo conseguir encerrar a etapa de discussão, o que acelera a apreciação da matéria.



Os pedidos apresentados pela oposição são uma forma de obstruir a deliberação do PL, mas que não tiveram sucesso.



Mais cedo, outras solicitações similares de autoria do PT e PSB também foram rejeitados pela maioria dos deputados.



Já a solicitação apresentada pelo PP para encerrar a fase de discussão da matéria foi aprovada por 264 votos a 137.