PF prende três por 5 mil fraudes contra o auxílio emergencial

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 5, a Operação Voitheia II para investigar supostas fraudes em cerca de cinco mil auxílios emergenciais pagos em razão da pandemia. De acordo com a corporação, três pessoas já foram presas, entre elas o alvo principal da investigação, que foi capturado em Araquari, Santa Catarina. No local, os agentes localizaram um computador que teria sido destruído pelo investigado "para evitar eventual prisão em flagrante" e apreenderam ainda diversos chips de aparelho celular supostamente utilizados na fraude.



Cerca de 60 agentes cumprem quatro mandados de prisão preventiva e fazem buscas em 22 endereços nos Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais. As ordens foram expedidas pela 10ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro, que ainda determinou o sequestro dos bens dos investigados.



Na primeira fase da operação, aberta em abril deste ano, a PF prendeu quatro pessoas em flagrante. O nome da ofensiva, Voitheia, significa auxílio, ajuda em grego.



De acordo com a PF, os trabalhos são resultado da atuação da chamada Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.



Os objetivos do grupo são identificar fraudes massivas e desarticular organizações criminosas, além de recuperar os valores pagos indevidamente.