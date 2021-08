FMI: Conselho aprova proposta que adiciona US$ 650 bi aos SDR

O Conselho do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou nesta segunda-feira, 2, a proposta que aumenta em US$ 650 bilhões o volume dos Direitos Especiais de Saque (SDR, na sigla em inglês). A alocação dos recursos entrará em vigor no dia 23 deste mês, e cerca de US$ 275 bilhões dos recursos serão destinados a nações emergentes e de baixa renda, segundo o Fundo.



Diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva classificou a decisão como "histórica" e disse que a adição aos SDRs impulsionará a economia global em "momento de crise sem precedentes", em nota no site da entidade multilateral.



"Continuaremos a nos envolver ativamente com nossos países-membros para identificar opções viáveis para o escoamento voluntário dos SDRs das nações mais ricas para as mais pobres, de forma a apoiar a recuperação após a pandemia de covid-19 e alcançar um crescimento resiliente e sustentável", completou Georgieva.



De acordo com o FMI, a "canalização" dos recursos por países ricos aos membros economicamente mais vulneráveis pode ser feita pelo programa de

Redução da Pobreza e Confiança no Crescimento (PRGT, na sigla em inglês) do Fundo, sob o qual atualmente não há incidência de juros, como destaca a entidade.