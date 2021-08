Bolsonaro diz ter pedido a Montezano para apurar envio de recursos ao exterior

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta segunda-feira (2), que pediu ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, para apurar valores enviados ao exterior pelo banco para execução de projetos em países estrangeiros. "Eu pensava que fosse caixa preta, mas não, foi enviado legalmente ao exterior", disse em discurso de cerimônia do lançamento do programa Água nas Escolas.



Durante a campanha, Bolsonaro havia prometido investigar suposta utilização da instituição financeira pública em esquemas de corrupção, mas recuou após assumir a Presidência da República. Caixa Preta era o termo utilizado para se referir ao conjunto de informações sobre os ilícitos ocultos da população.



"Eu pensava que era caixa preta, mas não, (o dinheiro) foi legalmente para o exterior, com medidas provisórias alteradas no cantinho e aguardando o momento em que a votação fosse simbólica, e, não, nominal. O montante é assustador", declarou. Em seguida, renovou críticas à Venezuela que, segundo ele, não honra seus compromissos com o BNDES pela realização de obras em seu território.



Água potável



Ele classificou como vergonhosa a falta de acesso à água potável por cerca de 100 mil alunos de escolas públicas localizadas em áreas rurais.



O programa Água nas Escolas prevê a construção de duas mil cisternas para beneficiar essa parcela de estudantes com abastecimento de água. O projeto será financiado pelo BNDES, pela Fundação Banco do Brasil e pelo Ministério da Cidadania. Cada uma das entidades contribuirá com R$ 20 milhões.