PIB da zona do euro cresce 2% no 2º trimestre ante 1º tri na 1ª estimativa

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 2,0% no segundo trimestre de 2021 ante o primeiro trimestre, segundo a primeira leitura do dado divulgada nesta sexta-feira (30) pela agência de estatísticas Eurostat. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam alta de 1,5% da atividade no período. Na comparação anual, o PIB da zona do euro subiu 13,7% entre abril e junho, ante previsão de avanço de 13,2%. (Com informações da Dow Jones Newswires).