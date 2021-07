PIB da Itália (1ª estimativa) sobe 2,7% no 2º trimestre ante intervalo anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 2,7% no segundo trimestre de 2021 ante o primeiro trimestre, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo instituto de estatísticas italiano Istat. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam alta de 1,3% no período. Na comparação anual, o PIB italiano se expandiu 17,3% entre abril e junho. Neste caso, a projeção do mercado era de um avanço de 15,6%. (Com informações da Dow Jones Newswires).