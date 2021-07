Fed/Powell: Não seria o ideal comprar bônus e elevar juros ao mesmo tempo

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que a queda dos juros de títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo "não é sinal de falta de confiança no Fed."



De acordo com Powell, "estamos avaliando nossas compras de bônus e o que é bom para a economia." Segundo o presidente do Fed, "não consigo dizer agora se cortaremos todas as compras de bônus antes de subir os juros. Não seria o ideal comprar bônus e elevar juros ao mesmo tempo."



Segundo o presidente do Federal Reserve, "não há decisão sobre o momento exato do início do tapering, que será ainda discutido por nós", referindo-se à redução da aquisição pelo Fed de Treasuries e de ativos atrelados à hipotecas de imóveis.



Jerome Powell destacou que "há diferenças entre dirigentes (do Fed) sobre o momento do começo do tapering" e quando eles sentirem confiança sobre o avanço do quadro econômico nos EUA, será iniciado o processo de redução da compra de ativos financeiros pelo Fed.



Para Jerome Powell, os EUA estão "claramente" no caminho para atingir um mercado de trabalho muito forte e o Federal Reserve espera "bom progresso" na criação de empregos no país nos próximos anos.



Powell afirmou que deverá proferir palestra na conferência do Fed em Jackson Hole no próximo mês, "mas não está claro se será o caso de anunciar o tapering" no evento.



Segundo Powell, alguns dirigentes do Fed discutem as aquisições de ativos vinculados a hipotecas de imóveis (MBS, na sigla em inglês) pelo banco central americano. "Espero que a redução nas compras de Treasuries e MBS ocorra no mesmo ritmo."