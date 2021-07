Fed anuncia dois programas de acordo de recompra de ativos (repo)

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) anunciou nesta quarta-feira, 28, o estabelecimento de dois programas de acordos de recompra de ativos (repo). Um deles, um instrumento doméstico permanente (SRF, na sigla em inglês), e o outro um instrumento de repo para autoridades monetárias do exterior e internacionais (FIMA, na sigla em inglês). "Esses instrumentos servirão como auxílio aos mercados monetários para apoiar a efetiva implementação da política monetária e o funcionamento adequado do mercado", diz o BC, em comunicado à parte de sua decisão de hoje de manter os juros.



No âmbito do SRF, o Fed realizará operações diárias de repo no overnight contra Treasuries, títulos de dívida de agências e ativos lastreados em hipotecas, com tamanho máximo da operação de US$ 500 bilhões, diz a nota. O juro mínimo para a oferta para os repos no instrumento será inicialmente de 25 pontos-base, "um pouco acima do nível geral das taxas de juros do overnight", detalha.



Já no FIMA, o BC dos EUA entrará em acordos de recompra no overnight conforme for necessário com instituições oficiais estrangeiras, "contra suas carteiras de Treasuries mantidos sob custódia no Federal Reserve de Nova York". A taxa inicialmente também será de 25 pontos-base, com limite de US$ 60 bilhões por contraparte. Ao criar uma fonte temporária de liquidez em dólar para os detentores de contas no FIMA, o instrumento pode ajudar a lidar com pressões nos mercados globais de financiamento em dólar que de outra maneira afetariam as condições no mercado financeiro dos EUA, argumenta o Fed em seu comunicado.