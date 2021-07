Apple tem alta no lucro líquido a US$ 21,744 bi no trimestre e supera previsão

A Apple registrou lucro líquido de US$ 21,744 bilhões, em seu terceiro trimestre fiscal, um avanço ante o resultado de US$ 11,253 bilhões de igual período do ano passado. O lucro por ação ficou em US$ 1,30, de US$ 0,65 anteriormente, acima da previsão de US$ 1,01 dos analistas ouvidos pelo FactSet.



As vendas totais líquidas da companhia foram de US$ 81,434 bilhões no terceiro trimestre fiscal, de US$ 59,685 bilhões. Apenas com iPhones, as vendas cresceram a US$ 39,750 bilhões, de US$ 26,418 bilhões anteriormente.



Em comunicado, a empresa informa ainda que seu conselho declarou um dividendo em dinheiro de US$ 0,22 por ação ordinária da companhia, a ser pago em 12 de agosto de 2021. Após o balanço, a ação oscilava entre altas e baixas e, às 17h41 (de Brasília), caía 0,06% no after hours em Nova York.