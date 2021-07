Casa Branca: queremos um prazo para que o teto da dívida seja suspenso ou elevado

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta sexta-feira, 23, que o governo dos Estados Unidos quer um prazo para que o teto da dívida pública seja suspenso ou elevado, e que espera consenso bipartidário no tema. A ocasião já ocorreu em outras oito vezes no país, inclusive em governos republicanos, apontou ela, em coletiva diária de imprensa.



Segundo Psaki, a carta enviada hoje pela secretária do Tesouro, Janet Yellen, ao Congresso pedindo que o Legislativo apoie uma alta na dívida não significa default, o que seria "um desastre".



A porta-voz afirmou ainda que a administração está encorajada pelos progressos nas conversas de legisladores sobre infraestrutura, tendo em vista a aprovação de um pacote bipartidário.



Sobre a possibilidade de a China aplicar sanções a indivíduos e ONGs americanas, Psaki afirmou que a Casa Branca lamenta as tentativas de Pequim de intimidar quem está fazendo seu trabalho.



O principal tema da coletiva foi a vacinação nos EUA, tendo em vista especialmente a parcela da população que segue sem querer se imunizar. Há "múltiplas razões para não se vacinar, incluindo medo e desinformação", afirmou a porta-voz, sugerindo que o governo vem fazendo todo o possível para buscar convencer a população.



"O que podemos fazer é disponibilizar as doses", afirmou. De acordo com Psaki, a administração está negociando vacinas com a Pfizer para possíveis reforços e a imunização de menores de 12 anos. No total, a aquisição de 200 milhões de doses são discutidas para tais fins.