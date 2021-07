IHS Markit revisa projeção para crescimento do PIB global em 2021 de 6,0% a 5,8%

A IHS Markit informa, em relatório publicado nesta quinta-feira, que revisou em baixa sua previsão para o crescimento da economia mundial neste ano, de 6,0% a 5,8%. A consultoria diz que isso é fruto de uma expectativa "menos robusta" para a região da Ásia/Pacífico e os Estados Unidos, compensada apenas em parte por perspectivas melhores para Europa e America Latina. Nesse quadro, ela afirma que o revés de 2021 para o crescimento da produção mundial será totalmente compensado em 2022-2023.



Em 2021 e 2022, o crescimento estará vinculado ao progresso na vacinação contra a covid-19, ressalta a IHS Markit. Países com níveis baixos de vacinação enfrentam mais riscos com a variante delta do vírus, ressalta. Já naqueles que conseguem conduzir reaberturas seguras, deve haver avanço "robusto" na atividade.



Em junho, a consultoria previa que a economia dos EUA crescesse 7,4% neste ano. Agora, porém, projeta 6,6%. No caso da zona do euro, a expectativa atual é de avanço de 5,0%, no Reino Unido, de 6,6%, e na China, de 8,5%.