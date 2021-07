EUA: democrata diz que acordo bipartidário de infraestrutura está 'próximo'

O senador democrata Joe Manchin afirmou nesta quarta-feira, 21, que foram realizados progressos significativos para um acordo bipartidário de infraestrutura nos Estados Unidos, e que um acerto final está "próximo". Em um comunicado, o legislador, que é um dos mais próximos da oposição republicana, disse que haverá "trabalho duro" para buscar uma aprovação no tema de maneira correta. O senador se disse ainda "otimista" com a possibilidade de finalizar o projeto, de acordo com a publicação.



O comunicado foi emitido após o Senado dos EUA votar de maneira contrária a um procedimento de abertura de negociações por um pacote bipartidário de infraestrutura. A medida precisava do apoio de ao menos 60 dentre os 100 parlamentares, mas contou apenas com 49 senadores. No entanto, a expectativa é de que o projeto volte a ser apreciado na próxima semana, após maiores discussões e apresentação de detalhes.



"Nós apreciamos os colegas dos dois lados", disse Manchin, além da administração do presidente Joe Biden, "que estão trabalhando para entregar isso ao povo americano", concluiu.