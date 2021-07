Frango/EUA: USDA amplia recall de produtos da Tyson Foods

O Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar (FSIS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) revisou o volume de produtos de carne de frango da Tyson Foods envolvido em um recall anunciado no último sábado. Segundo a agência, o volume é de 4,06 mil toneladas, e não de 3,85 mil toneladas como informado anteriormente.



O FSIS disse que os produtos podem estar contaminados com a bactéria Listeria monocytogenes, após vários casos de listeriose e uma morte terem sido associados a duas amostras de carne de frango. Uma dessas amostras foi coletada em uma unidade da Tyson. Os produtos que estão sendo recolhidos incluem desde peitos desossados e sem pele até tiras de carne de frango. Fonte: Dow Jones Newswires.