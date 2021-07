EUA: estoques no atacado sobem 1,3% em maio ante abril; previsão +1,1%

Os estoques no atacado dos Estados Unidos tiveram crescimento de 1,3% em maio ante abril, a US$ 709,8 bilhões, informou hoje o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta menor, de 1,1%.



Os estoques de abril tiveram revisão, de alta de 0,8% ante março antes calculada para um avanço de 1,1%, segundo o relatório.