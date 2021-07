PagSeguro negocia compra do Banco BV

O BV (ex-Banco Votorantim) pode ir parar nas mãos da PagSeguro, fintech de pagamentos liderada pelo empresário Luiz Frias. A empresa listada na Bolsa de tecnologia Nasdaq está negociando a compra do BV, que tem a Votorantim e o Banco do Brasil (BB) como sócios, por cerca de R$ 16 bilhões, conforme apurou o Estadão/Broadcast.



As partes estão negociando neste momento e, segundo fontes, as conversas, que começaram há pouco mais de um mês. O BB seria pago em dinheiro para deixar o negócio, enquanto a Votorantim receberia em ações.



Procurados, BV, BB e Votorantim não responderam. A PagSeguro disse, em nota, que sempre avalia oportunidades de investimento, mas que "não pretende" comprar o BV e que não há "acordos assinados" para este fim.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.