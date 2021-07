Fed/Ata: dirigentes discutiram implementação de programa de repo permanente

Na mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), os dirigentes discutiram a possibilidade da criação de um instrumento de recompra de ativos (repo), permanente. É o que informa a ata referente ao encontro, divulgada nesta quarta-feira, 7.



A avaliação expressa no documento é de que os benefícios do instrumento permanente tendem a superar os potenciais custos, algo que já havia sido colocado na última reunião, em abril.



A avaliação dos dirigentes do Fed é que a instalação de um repo permanente poderia fornecer uma resposta oportuna e automática às pressões do mercado, muitas vezes difíceis de prever. Ainda de acordo com a ata, uma grande maioria aprovou uma ideia geral sobre instrumento permanente para compras de bônus. Os dirigentes decidiram que essa discussão deverá continuar, aponta a ata.