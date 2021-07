Gasmig publica regras para buscar novos fornecedores de gás em Minas

Gasmig espera que o preço do gás em Minas reduza com a abertura de concorrência

As novas regras, de acordo com a Gasmig, também permitirão que novos mercados em localidades mineiras ainda não atendidas por gasodutos sejam contempladas.A intenção da companhia, também, é apostar de forma maciça em energéticos renováveis, como por exemplo, o, resultado do biogás purificado.é composto de material orgânico, principalmente metano e dióxido de carbono.