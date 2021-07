Aneel aprova reajuste médio de 9,84% nas tarifas da Energisa Sul Sudeste

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 6, reajuste médio de 9,84% nas tarifas da Energisa Sul Sudeste. Segundo a agência, a distribuidora atende mais de 820 mil unidades consumidoras, localizadas em 85 municípios dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Para consumidores conectados em alta tensão, como as indústrias, o impacto médio será de 4,32%. Já para os de baixa tensão, grupo que inclui os residenciais, o aumento médio será de 12,12%. Os novos valores entram em vigor a partir do dia 12 de julho.



Segundo a agência, a diferença de efeitos em grupos se deve à variação de itens que compõem a tarifa, como a redução dos custos de transmissão, que tem impacto mais significativo para os consumidores de alta tensão. Já o aumento dos custos da distribuição tende a pressionar mais as tarifas dos consumidores de baixa tensão.



Assim como em reajustes de outras distribuidoras, a agência considerou medidas para atenuar os efeitos nas tarifas dos consumidores. Entre elas o uso de créditos tributários de PIS/Cofins cobrados indevidamente nos últimos anos e a redução da previsão de risco hidrológico.