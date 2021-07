Índice ZEW de expectativas econômicas da Alemanha cai a 63,3 em julho

O índice de expectativas econômicas da Alemanha caiu de 79,8 pontos em junho para 63,3 pontos em julho, se enfraquecendo pelo segundo mês consecutivo, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (6) pelo instituto alemão ZEW. Em maio, o indicador havia atingido máxima em mais de duas décadas, de 84,4 pontos. O resultado deste mês veio bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do índice a 75.



Apesar da redução, especialistas dos mercados financeiros esperam que a situação econômica geral seja extraordinariamente positiva nos seis próximos meses, ressaltou o presidente do ZEW, Achim Wambach. Já o índice de condições atuais medido pelo ZEW mostrou significativo avanço de junho para julho, saltando de -9,1 pontos para 21,9 pontos.



A situação atual é avaliada de forma similar a como estava no começo de 2019, com o indicador voltando a território positivo pela primeira vez em dois anos. "O indicador de situação da Alemanha claramente superou a queda relacionada ao coronavírus", disse Wambach. Fonte: Dow Jones Newswires.