Uberlândia entre as 20 cidades do país que mais geraram emprego até maio

O bom desempenho foi puxado também pelo setor do comércio, que criou 418 vagas (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)

Até maio,se manteve entre as 20 cidades que mais ofertaramno período no. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que o município acumulou 6.490 novos postos de janeiro a maio. O resultado é cerca de duas vezes maior ao registrado em todo ano de 2020, afetado pelo início da pandemia de, que contabilizou 2.720 vagas.No acumulado de 2021, a cidade está à frente de 14 capitais, como Porto Alegre (RS), João Pessoa (PB) e Maceió (AL).Entre as cidades do interior do país, Uberlândia é a 5ª colocada. Em, está atrás apenas da capital, Belo Horizonte. No acumulado dos últimos 12 meses, o município também está na 20ª posição nacional, à frente de 15 capitais e com saldo positivo de 13.864 postos de trabalho.Conforme o, apenas em maio deste ano, a cidade teve 9.228 admissões e 8.518 desligamentos, completando o mês com saldo de 710 postos de trabalho. O bom desempenho foi puxado pelo setor do, que criou 418 vagas. O setor foi seguido pelo da construção civil, com saldo positivo de 201 vagas, dos serviços, que abriu 185 postos, e da indústria, com 18 vagas abertas no período.Considerando o período de janeiro a maio, o carro-chefe das contratações foi o setor de serviços, com a criação de 3.617 postos de empregos. Depois vem a construção, com 1.302 vagas, indústria, com 900 postos, e comércio, que acumulou 712 novas vagas.“Os desafios não acabaram, infelizmente, pois ainda convivemos com um cenário de pandemia e instabilidade econômica nacional, mas estamos confiantes nas decisões tomadas até aqui, ainda que algumas tenham sido difíceis e necessárias para se preservar a saúde da nossa população”, disse o prefeito Odelmo Leão.