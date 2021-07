Precarização: Faltam empregos para 33 milhões de brasileiros

O comércio cortou 373 mil empregos no país de fevereiro a abril (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 8/5/21)





Quando considerados os trabalhadores disponíveis se houvesse uma oportunidade de voltarem ao mercado e aqueles subocupados por insuficiência de horas trabalhadas, faltaram vagas, de fevereiro a abril, para 33,252 milhões de brasileiros, segundo a Pnad Contínua, do IBGE. Esse universo de brasileiros é medido pela chamada taxa composta de subutilização da força de trabalho, que subiu de 29%, entre novembro de 2020 e janeiro último, para 29,7% no trimestre até abril.





O indicador inclui a taxa de desocupação, a taxa de subocupação por insuficiência de horas e a taxa da força de trabalho potencial, pessoas que não estão em busca de emprego, mas que estariam prontas para trabalhar. No trimestre até abril de 2020, a taxa de subutilização da força de trabalho estava em 25,6%.





A população ocupada no país somou 85,940 milhões de pessoas, 85 mil trabalhadores a menos em um trimestre. Em relação a um ano atrás, 3,302 milhões de pessoas perderam seus empregos.





O grupo dos inativos somou 76,383 milhões de pessoas no trimestre encerrado em abril, 6 mil a mais que no trimestre anterior. Em relação ao mesmo período de 2020, a população inativa aumentou em 5,457 milhões de pessoas.





O Brasil sofreu no trimestre encerrado em abril último com o fechamento de 188 mil vagas com carteira assinada no setor privado em relação ao trimestre encerrado em janeiro. Na comparação com o trimestre até abril de 2020, a iniciativa privada eliminou 2,602 milhões de vagas formais.





O total de pessoas trabalhando com carteira assinada no setor privado foi de 29,605 milhões no trimestre até abril, enquanto outros 9,752 milhões atuavam sem carteira assinada, 57 mil a menos que no trimestre anterior. Em relação ao trimestre até abril de 2020, foram extintas 374 mil vagas sem carteira no setor privado.





O comércio fechou 373 mil vagas no trimestre encerrado em abril ante o trimestre terminado em janeiro, segundo os dados da Pnad Contínua. Também houve perdas de vagas na construção (-96 mil), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (-94 mil) e outros serviços (-88 mil).