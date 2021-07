Petrobras confirma precificação de oferta de ações da BR Distribuidora em R$ 26

A Petrobras confirmou na noite desta quarta-feira, 30, em fato relevante que seu conselho de administração aprovou, em reunião realizada nesta quarta-feira, o preço de R$ 26 por ação para as ações da BR Distribuidora, no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de ações, movimentando R$ 11,358 bilhões.



A precificação foi antecipada ao Broadcast por fontes. A demanda pela ação a R$ 26,00, preço fechado na venda, chegou a encostar em R$ 25 bilhões, número que surpreendeu os envolvidos.



A oferta, uma das maiores operações secundárias (venda de ações já existentes) já feitas no Brasil, atraiu ordens de 120 fundos, locais e estrangeiros, de acordo com fontes.



Alguns fundos chegaram a fazer pedidos individuais de R$ 500 milhões pelos papéis, que pertenciam à Petrobras, que agora sai do capital da companhia. Entre os fundos, houve muitos participantes do tipo long-only, que têm perfil de longo prazo.