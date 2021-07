CCR: ViaMobilidade assina contrato de concessão para Linhas 8 e 9 da CPTM

A CCR informa que a sua controlada ViaMobilidade, concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo, firmou contrato com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) do Estado de São Paulo para concessão onerosa da prestação do serviço público de transporte de passageiros, sobre trilhos, das Linhas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda da rede de trens da Região Metropolitana de São Paulo. Os valores do contrato não foram informados.



De acordo com fato relevante enviado pela companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação compreende a manutenção, conservação, melhorias e expansão das linhas que tem a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) como interveniente-anuente.



A concessão terá um prazo de 30 anos, que passa a vigorar a partir da data da emissão de ordem de início da operação comercial das Linhas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda. "A assinatura do contrato representa a concretização de mais uma importante etapa do planejamento estratégico do Grupo CCR", acrescenta a empresa.