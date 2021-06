PMI cai nos EUA a 66,1 em junho, menor nível em 4 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos EUA medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) de Chicago caiu de 75,2 em maio para 66,1 em junho, atingindo o menor nível em quatro meses, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira.



O resultado ficou abaixo do previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam queda do indicador a 70.