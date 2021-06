Emprego com carteira no setor privado recua em 188 mil vagas em um trimestre

O trimestre encerrado em abril de 2021 mostrou um fechamento de 188 mil vagas com carteira assinada no setor privado em relação ao trimestre encerrado em janeiro. Na comparação com o trimestre até abril de 2020, 2,602 milhões de vagas com carteira assinada foram perdidas no setor privado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).



O total de pessoas trabalhando com carteira assinada no setor privado foi de 29,605 milhões no trimestre até abril, enquanto outros 9,752 milhões atuavam sem carteira assinada, 57 mil a menos que no trimestre anterior. Em relação ao trimestre até abril de 2020, foram extintas 374 mil vagas sem carteira no setor privado.



O trabalho por conta própria ganhou 537 mil pessoas a mais em um trimestre. Em relação ao patamar de um ano antes, há 661 mil trabalhadores por conta própria a mais, totalizando 24,040 milhões de pessoas. O número de empregadores diminuiu em 112 mil pessoas em um trimestre. Em relação a março de 2020, o total de empregadores é 435 mil inferior.



O País teve um aumento de 32 mil pessoas no trabalho doméstico em um trimestre, para 4,952 milhões de pessoas, mas esse contingente ainda é 572 mil menor que no ano anterior.



O setor público dispensou 80 mil ocupados no trimestre terminado em abril de 2021 ante o trimestre encerrado em abril de 2020. Na comparação com o trimestre até janeiro, foram fechadas 216 mil vagas.