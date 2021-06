Congresso cria Frente Parlamentar contra o Custo Brasil nesta quarta-feira

O Congresso Nacional lança nesta quarta-feira (30) a Frente Parlamentar Pelo Brasil Competitivo (FPBC), com mais de 200 integrantes entre senadores e deputados. A Frente vai trabalhar pela redução do Custo Brasil e tem como prioridades as reformas tributária e administrativa. A pauta do grupo engloba ainda temas como qualificação profissional, segurança jurídica e infraestrutura. O lançamento será às 11h, na Confederação Nacional da Indústria (CNI).



"A estratégia é unir forças para melhorar o ambiente de negócios e para permitir que as empresas brasileiras compitam de igual para igual com as concorrentes internacionais", diz a CNI em nota.



A Frente será presidida pelo deputado Alexis Fonteyne (Novo-SP) que defende que o Congresso tenha papel fundamental no desenvolvimento da agenda de reformas estruturantes. "Os recentes movimentos de abertura da economia por parte do governo federal, tornam essa agenda ainda mais urgente, e dessa vez, inadiável. Precisamos evitar a fuga de empresas, de investimentos e impulsionar o desenvolvimento da competitividade, dando condições para que o setor produtivo nacional seja capaz de concorrer com seus competidores globais", afirma Fonteyne.