Pouso Alegre terá fábrica que fornece pães para Outback e McDonald's

Multinacional suíça terá fábrica com investimento de R$ 400 milhões em Pouso Alegre (foto: Agência Minas/Divulgação ) Pouso Alegre, no Sul de Minas, deve ganhar, ainda este ano, a quinta e maior fábrica no Brasil da Aryzta, empresa suíça produtora de pães para varejo e food service. Na última sexta-feira (25), a empresa inaugurou o prédio onde a multinacional irá funcionar no município.



“Estamos anunciando mais um grande investimento para Minas Gerais. O bom ambiente de negócios em nosso estado fortalece a geração de emprego e renda. Minas é o melhor lugar para se investir. Estamos acumulando grandes números. Desde 2019 já somamos R$ 122 bilhões em novos negócios ou expansão”, comemora o secretário de estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio.



A Aryzta é a terceira maior indústria de panificação do mundo e tem em seu portfólio os pães de hambúrguer utilizados nas principais redes de fast food, como o pão australiano do restaurante Outback e as tortinhas vendidas pelo McDonald’s.



A empresa também produz pães artesanais, croissants, cookies, bolos, muffins e brownies.



Construção da nova fábrica

Com obras iniciadas em abril de 2020, numa área de 18.713,63 m², a nova fábrica da Aryzta será a primeira da indústria de panificação no mundo a ter uma tecnologia de congelamento contínuo.



Isso permitirá que o pão seja produzido de forma automatizada sem nenhuma interferência humana, garantindo a padronização do produto.



Mesmo assim, a companhia prevê a geração de 300 empregos diretos e mais de 1 mil indiretos. O início das atividades operacionais da fábrica está previsto para novembro de 2021. O projeto foi desenvolvido pelo empreendedor imobiliário mineiro BTS.

“O processo de desenvolvimento de uma fábrica para uma empresa multinacional exige dedicação especial, com envolvimento de equipes e fornecedores de diversos países. É preciso entender processos, prioridades, demandas e encontrar as melhores soluções. Contamos com um enorme apoio do governo do estado de Minas e da Prefeitura de Pouso Alegre. O empreendimento foi entregue no prazo mesmo com a obra tendo sida executada 100% em período de pandemia”, explica Viktor Nobre, sócio da BTS.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)