Confiança do consumidor sobe a 127,3 em junho nos EUA

O índice de confiança do consumidor nos EUA subiu entre maio e junho, de 120,0 (dado revisado) para 127,3, conforme divulgou nesta terça-feira o Conference Board. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam o indicador em 118,7.



O índice de expectativas, baseado nas perspectivas de curto prazo dos consumidores para renda, negócios e condições do mercado de trabalho, avançou de 100,9 em maio para 107,0 em junho.



O indicador de condições atuais também registrou alta, de 148,7 para 157,7 no período.