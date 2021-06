Comissário vê recuperação da economia europeia em curso, bem como dos EUA e China

O comissário da União Europeia para Economia, Paolo Gentiloni, afirmou nesta terça-feira que a recuperação da economia no bloco está em curso, bem como nos Estados Unidos e na China. No entanto, o político italiano chamou atenção para o caráter desigual da retomada, tanto na comparação entre países quanto domesticamente. "A equidade da recuperação é muito importante", destacou, durante o Fórum Econômico de Bruxelas.



Gentiloni ressaltou que a aceleração da vacinação contra o coronavírus seria um instrumento efetivo para atenuar as disparidades.



Segundo ele, a emissão de Direitos de Saques Especiais (SDR, na sigla em inglês) pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) pode ajudar a fornecer recursos para que países pobres avancem com a imunização.



O comissário reiterou que a UE está "colocando pressão" para que a comunidade internacional intensifique a ajuda às nações mais vulneráveis.