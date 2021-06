Petrobras inicia contratação de unidade de hidrotratamento para a Replan

A Petrobras informou que iniciou nesta segunda-feira o processo de licitação internacional, na modalidade EPC (engenharia, suprimento e construção), para implantação de uma nova unidade de hidrotratamento de diesel e os sistemas auxiliares necessários. O objetivo da iniciativa é adequar e modernizar o parque de refino da Refinaria de Paulínia (Replan), segundo a estatal.



"Com esse projeto, a Replan será capaz de produzir 100% de óleo diesel de baixo teor de enxofre (S-10) e aumentar a produção de querosene de aviação (QAV), visando o atendimento das especificações e quantidades demandadas pelo mercado futuro, de forma econômica, com segurança operacional e menores impactos ao meio ambiente", diz a Petrobras em comunicado ao mercado.



A empresa informa ainda que a nova unidade de hidrotratamento de diesel terá capacidade de produção de 10.000 m³/dia de Diesel S-10.



A entrada em operação está prevista para ocorrer em 2025, em linha com o Plano Estratégico 2021-2025.



Inaugurada em maio de 1972, a Replan é a maior refinaria do Brasil em capacidade de processamento, com carga de 69.000 m³/dia de petróleo (equivalente a 434.000 bbl/dia), situada na cidade de Paulínia, a 118 km de São Paulo.