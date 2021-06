Tesla faz recall de 285 mil veículos na China por riscos em piloto automático

A Tesla Inc. está fazendo recall de mais de 285 mil veículos na China - incluindo mais de 90% dos veículos feitos localmente vendidos pela empresa - por causa dos riscos de segurança associados ao seu sistema de controle de cruzeiro (piloto automático), afirmou a Administração Estatal de Regulação do Mercado o país.



O recall dos automóveis da empresa norte-americana veio após uma investigação sobre possíveis defeitos, que descobriu que o sistema de controle de cruzeiro poderia ser acidentalmente ativado e potencialmente resultar em um aumento inesperado de velocidade.



O regulador chinês disse que recebeu um pedido da Tesla alguns dias antes para o recall, que afeta os veículos produzidos entre dezembro de 2019 e junho de 2021.



"Pedimos desculpas pela inconveniência causada por este recall a todos os proprietários de carros", disse Tesla por meio de sua conta oficial de mídia social no Weibo, a plataforma chinesa semelhante ao Twitter. "A Tesla continuará a melhorar a segurança em estrita conformidade com os requisitos nacionais." Fonte: Dow Jones Newswires