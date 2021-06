Uberlândia começa a cadastrar produtoras rurais que vivem em assentamentos

Mulheres que vivem em assentamentos e são produtoras rurais podem se cadastrar (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação)

A Secretaria de Agronegócio, Economia e Inovação de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, começou a cadastrar as produtoras rurais interessadas no programa "Fomento Mulher". O projeto vai abrir linha de crédito de até R$ 5 mil para as famílias, como forma de incentivar a economia rural.

O cadastro é válido para aquelas que vivem nos assentamentos do município.

A expectativa é que sejam atendidas ao menos 900 famílias, segundo a secretária Thalita Costa Jorge.

"A proposta do 'Fomento Mulher' é fomentar a implantação de projetos produtivos, promover a segurança alimentar e nutricional, estimular a geração de renda, bem como valorizar o trabalho da mulher na unidade de produção familiar, gerando renda", disse.

O pagamento do crédito, em parcela única, será viabilizado pelo Incra e tem período de carência de um ano para ser quitado. O pagamento será feito ao Banco do Brasil.

O dinheiro poderá ser usado para a criação de uma fonte de renda dentro da propriedade, como a fabricação de quitandas até a irrigação de uma horta, por exemplo.

Todas as trabalhadoras assentadas da reforma agrária atendidas pelo serviço federal de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) podem ser beneficiadas pelo “Fomento Mulher”.

Para isso, é necessário que o cadastro esteja atualizado no Incra, não ter recebido o crédito “Apoio Mulher” e estar inscrita no CadÚnico.