BCE diz que fará 'todo o possível' para evitar retirada prematura de estímulos

Integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel afirmou nesta quinta-feira que a instituição fará "todo o possível" para evitar uma retirada "prematura" de estímulos à economia.



Durante um evento virtual da Universidade do Chipre, a dirigente disse que é importante garantir que o fim dos estímulos monetários não impacte a economia.



Ela também voltou a dizer que o aumento atual da inflação é transitório.