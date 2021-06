Yellen diz ser 'impensável' default dos EUA em pagamento de dívida nacional

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta quarta-feira que seria "impensável" os Estados Unidos entrarem em "default", ou seja, darem um calote no pagamento da dívida nacional.



Durante uma audiência no subcomitê de Orçamento do Senado, a economista voltou a defender uma política fiscal expansionista e afirmou que teria sido "absolutamente catastrófico" não suspender o limite da dívida durante a pandemia de covid-19.