Casa Branca evita responder se Biden discutiu juros com presidente do Fed

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, foi questionada nesta quarta-feira se o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discutiu perspectivas para a taxa básica de juros com o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, durante reunião em que os dois participaram na terça-feira, 22. Ela, no entanto, evitou dar novas informações.



"A taxa de juros está sob responsabilidade do Federal Reserve e ontem eu dei uma visão geral do que foi tratado na reunião. Não tem mais nada acrescentar", disse a porta-voz, em entrevista coletiva.