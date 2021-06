Guedes afirma que câmbio de equilíbrio é bem abaixo de R$ 5,00

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira, 23, que o câmbio de equilíbrio ainda é muito abaixo do patamar atual. Guedes destacou que o dólar furou R$ 5,00 no fechamento do mercado financeiro na terça-feira, 22, pela primeira vez em um ano, mas afirmou que deve cair mais. Ele repetiu que o Brasil foi o único país que fez reformas estruturantes em meio à pandemia.



Guedes também afirmou que os juros curtos estão subindo, mas o longo está controlado, pois o governo manteve a responsabilidade fiscal e tem reduzido gastos, embora tenha ficado "espremido contra a parede" com os golpes contra o teto de gastos.



As afirmações do ministro foram feitas em uma live com Josué Gomes e Rafael Cervone, candidatos, em chapa única, à presidência e à primeira vice-presidência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), respectivamente.



Gomes e Cervone são apoiados pelo atual presidente da Fiesp, Paulo Skaf, que fez, em seu discurso inicial, campanha para os dois.



O caráter eleitoral também ficou claro nas primeiras declarações de Gomes e Cervone, que convocaram os industriais paulistas à votação, que ocorre dia 5 de julho.