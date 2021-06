Biden discutirá pacote de infraestrutura hoje em reunião com parlamentares

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki informou, durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, terá uma reunião neste dia 21 de junho com parlamentares norte-americanos sobre o pacote de infraestrutura. Segundo ela, há esforços "contínuos" para concordar em uma proposta bipartidária para o plano de investimentos no setor.



É provável, segundo Psaki, que Biden tenha mais reuniões presenciais essa semana sobre o tópico, uma vez que o presidente "não vê tempo ilimitado" para decidir se o pacote será, ou não, bipartidário.



"Não levará semanas" até que uma definição sobre o tema seja tomada, disse a porta-voz.



Psaki também anunciou que o presidente americano participará de uma "reunião de rotina" hoje com reguladores financeiros dos EUA.



Segundo ela, Biden será somente atualizado sobre a situação da economia americana, e nenhuma decisão política deverá ser tomada com base no encontro.