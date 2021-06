Molon reforça que oposição vai se manter firme contra MP da Eletrobras na Câmara

O líder da Oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), reforçou que a Medida Provisória 1.031/2021, que abre caminho para a privatização da Eletrobras, deve enfrentar forte polarização na votação na Casa nesta segunda-feira, 21. Molon classificou a proposta como "absurdo" e afirmou que "permaneceremos firmes para impedir" a MP.



Na quinta-feira, 17, o Senado aprovou o texto, com alterações no conteúdo que já havia passado pela Câmara.



Com isso, a matéria precisa ser analisada novamente pelos deputados.



A sessão na Casa para apreciação da proposta está programada para começar às 15 horas. A MP tem até a terça-feira, 22, para ser aprovada, senão perderá a validade.



"Nossa luta contra a privatização da Eletrobras continua!", enfatizou o parlamentar no Twitter.



Na mensagem, Molon ainda aderiu à hashtag #SalveAEletrobrasPública, que vem sendo utilizada para mostrar oposição à medida.