InterCement - recursos para pagamento de dívidas

Na busca por uma abertura de capital, a CSN Cimentos não é a única do setor. A InterCement busca um IPO de

R$ 4 bilhões, também com previsão de ocorrer na segunda semana de julho, conforme fontes.



A oferta será secundária (quando o dinheiro não vai para a empresa, mas para os sócios), com seu controlador InterCement Participações, do grupo Mover (ex-Camargo Corrêa), vendendo uma fatia para pagar dívidas que foram feitas para a expansão da unidade.



Além do Brasil, a empresa tem unidades em Moçambique, Egito, África do Sul e Argentina.



Globalmente, possui uma capacidade produtiva de 37 milhões de toneladas de cimento por ano em suas 33 unidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.