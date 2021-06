Eletrobras: Aneel fixa reembolso à Boa Vista Energia em R$ 103,8 milhões

A Eletrobras informou nesta sexta-feira, 18, que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reconheceu em reunião no dia 15 de junho fixar o valor a ser reembolsado pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) à Boa Vista Energia em

R$ 103,8 milhões.



O reembolso, contudo, terá que aguardar o resultado das fiscalizações realizadas nas distribuidoras Amazonas Energia, Eletroacre, Ceron e Boa Vista Energia, relativas ao período de julho de 2009 a abril de 2017.



Segundo comunicado da estatal, o valor reconhecido pela Aneel está de acordo com os valores registrados nas demonstrações financeiras da companhia em 31 de março de 2021.



Além disso, a empresa informa que mantém registrado R$ 207,1 milhões de créditos assumidos da Boa Vista Energia e registrado sem direito de ressarcimento.



Com esta recente deliberação, a Aneel já finalizou cinco processos de fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela CCC às antigas distribuidoras da Eletrobras, sendo o primeiro período de fiscalização da Amazonas Energia, Ceron, Eletroacre e Boa Vista Energia, assim como o segundo período de fiscalização da Amazonas Energia, totalizando, em 31 de março de 2021, R$ 1,905,3 bilhão a ser pago pela conta CCC/CDE à Eletrobras.



Fora esse valor, a Eletrobras mantém registrado R$ 6,101 bilhões de créditos assumidos das distribuidoras Amazonas Energia, Ceron, Eletroacre e Boa Vista Energia e registrados nas demonstrações financeiras da Eletrobras.