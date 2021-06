PSDB mantém destaque que exclui 'jabutis' da MP da Eletrobras

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) manteve o destaque apresentado pelo partido que derruba os "jabutis" - trechos estranhos ao teor do texto original - incluídos pelo Congresso na Medida Provisória que permite a privatização da Eletrobras. O parlamentar afirmou que as propostas transformaram a MP em um texto "esquizofrênico".



O Senado discute a matéria nesta quinta-feira, 17, mas não há consenso na Casa.



"Sou favorável ao processo de aumento de capital da Eletrobras para que haja os necessários investimentos para o setor energético, mas não a qualquer custo. Do jeito que o processo está andando, está fazendo um processo que tem caráter liberal, de abertura do setor elétrico para iniciativa privada, para livre concorrência, para competição. Isso é metade do projeto, outra metade é o oposto, com reserva de mercado, pagamentos, obrigações", afirmou o senador.



Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo, senadores se articulavam para apoiar o destaque e aprovar uma proposta mais parecida com a enviada pelo Executivo.



A estratégia pode ser arriscada, já que a Câmara pode resgatar os trechos retirados.



Se a matéria for aprovada com alterações pelo Senado, precisará voltar para segunda análise dos deputados.



A MP perde validade na próxima terça-feira, 22.