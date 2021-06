Guedes: 'Brasil é a matriz energética mais limpa do mundo, mas tem que manter'

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil tem que investir em rastreabilidade de produtos agropecuários, preservação de agricultura familiar e na sanidade dos alimentos para manter-se à frente da produção mundial.



"Brasil já é a matriz energética mais limpa do mundo, mas tem que manter", completou o ministro. "Sofremos impacto relativamente pequeno durante pandemia por vantagem comparativa na agricultura".



Em evento promovido pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Guedes ressaltou que o Brasil tem que investir em energia e infraestrutura e na modernização de marcos regulatórios para se transformar no celeiro do mundo.



Ele defendeu ainda políticas sociais para garantir que a população pobre tenha acesso a alimentação. "Não pode o celeiro do mundo ser um país onde há fome, temos que fazer políticas sociais", completou.