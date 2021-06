BC: Comunicação de principais BCs sugere estímulos monetários de longa duração

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central salientou nesta quarta-feira, 16, que a comunicação dos principais bancos centrais do mundo sugere que os estímulos monetários - implantados desde o início da pandemia de coronavírus para minimizar os impactos sobre a economia - terão longa duração. Isso ocorre, de acordo com o comunicado que se seguiu à decisão de elevar a Selic para 4,25% ao ano, devido à ociosidade.



O cenário externo observado pelo Copom hoje é o de que estímulos fiscais e monetários em alguns países desenvolvidos promovem uma recuperação robusta da atividade econômica. Apesar da perspectiva de longa duração, a autoridade monetária salientou que a incerteza segue elevada e uma nova rodada de questionamentos dos mercados a respeito dos riscos inflacionários nessas economias. Esse movimento, conforme o BC já salientou em outras ocasiões, pode tornar o ambiente desafiador para países emergentes, como o Brasil.