Líderes democratas iniciam conversas por pacote mais amplo

Líderes democratas começaram a discutir os contornos de um amplo pacote com cuidados infantis, questão climática e educação nesta terça-feira, 15, em um esforço para apaziguar as preocupações da ala progressista do partido sobre o escopo mais restrito de uma proposta de infraestrutura bipartidária em discussão.



Democratas progressistas em ambas as casas legislativas criticaram o tamanho e a amplitude de um acordo mais limitado alcançado no final da semana passada por um grupo bipartidário de dez senadores. Eles ameaçaram reter seus votos a menos que recebessem garantias de que seria acompanhado por um pacote de longo alcance que poderia ser aprovado apenas com votos democratas.



"Seria muito difícil para nós votarmos em um pacote bipartidário menor que deixasse de fora muitas de nossas prioridades", afirmou a deputada Pramila Jayapal, que é presidente do Congressional Progressive Caucus. Segundo ela, os líderes do partido precisam mover um segundo pacote mais amplo ao mesmo tempo, por meio de um processo separado, dependendo apenas dos votos democratas.



O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, planeja se reunir amanhã, 16, com todos os onze democratas no Comitê de Orçamento da Casa para começar a moldar os detalhes da resolução orçamentária do ano fiscal de 2022, que mapeará os parâmetros do segundo pacote. Schumer transmitirá aos legisladores que a estrutura deve incluir disposições sobre clima e cuidados infantis, disse um assessor democrata.