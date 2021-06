Em expansão, Petz chega à região Norte

Em rota de expansão desde que abriu seu capital, no ano passado, a varejista de produtos para animais de estimação Petz acaba de chegar à única região brasileira em que ainda não havia fincado bandeira: o Norte do País. Em maio, a companhia desembarcou em Palmas (TO) e, já no fim desta semana, chega a Manaus (AM). Hoje já são 143 lojas Petz espalhadas pelo País. Com a unidade de Manaus, serão 11 inaugurações em 2021.



A Petz está presente em 17 Estados, e seu planejamento estratégico prevê a chegada a todas as unidades da federação em até cinco anos. "No começo tínhamos dúvida se alguns Estados suportariam o modelo de lojas, mas fomos muito bem recebidos. Acabamos concluindo que era mais um problema de oferta do que de demanda", afirmou o presidente da Petz, Sergio Zimerman, ao Estadão.



Segundo o executivo, a presença física em novos Estados trouxe um efeito positivo. No Norte e Nordeste, por exemplo, a venda online sofria uma grande barreira de entrada por conta de prazos de entrega longos e altos preços de frete - questões que se amenizaram com a presença local. Em alguns casos, a venda online deu um salto. Em Natal (RN), por exemplo, esse segmento se multiplicou por 30 após a chegada ao Estado.



Apesar de ser líder de mercado, a Petz atua num setor ainda muito pulverizado: a empresa tem 6% desse mercado, seguida de perto pela rival Cobasi, com 5%. No Norte e no Nordeste, o domínio dessas redes, no entanto, é bem menor e o mercado está quase todo na mão de pequenos empreendedores.



A ideia é seguir abrindo cerca de 30 a 40 novas lojas por ano. O executivo explica que o prazo mais longo para a concretização desse plano se deve ao fato de que nem sempre há oferta imobiliária disponível para a construção de pontos de venda. A ideia, frisou, é fazer inaugurações em localizações nobres e de grande movimento.



Ainda que o avanço orgânico venha sendo o pilar de crescimento, aquisições para acelerar esse processo estão na mesa. No entanto, essa não deve ser a estratégia para crescer o número de lojas, mas sim em outras formas de atender os donos de pets, indo também além dos centros veterinários e hospitais.



Outros serviços, que podem ir de "dog walkers" a planos de saúde para os animais de estimação, poderão ser agregados. O executivo diz que a estruturação dessas novidades em um marketplace está em curso e que alguma novidade já poderá ser conhecida neste ano.



Para os analistas do banco Itaú BBA, a companhia vem apresentando forte crescimento de receitas, com boa execução de seu plano de abertura de lojas físicas e presença digital firme. "Os resultados do primeiro trimestre do ano corroboram nossa tese de que a Petz está liderando uma jornada de consolidação no mercado de pet care no Brasil", aponta o documento, assinado pelos analistas Thiago Macruz, Helena Villares, Gabriel Simões e Maria Clara Briza Infantozzi. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.