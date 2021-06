Saque do auxílio emergencial está disponível para os nascidos em outubro

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Parcelas

(foto: REPRODUÇÃO/CAIXA)

A partir desta terça-feira (15/6), os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal () nascidos em outubro podem sacar a segunda parcela do auxílio emergencial 2021.O dinheiro foi depositado nas contas poupança digitais daEconômica Federal em 2 de julho. A terceira parcela poderá ser sacada a partir de 27 de julho e a quarta a partir de 27 de agosto.Os recursos também poderão ser transferidos para uma, sem custos para o usuário. Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo, que permite o pagamento de contas domésticas (água, luz, telefone e gás), de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com o código QR (versão avançada do código de barras) em maquininhas de estabelecimentos parceiros.Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h. Além disso, o beneficiário pode consultar o siteO auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo governo federal para atender pessoasafetadas pelade COVID-19. Ele foi pago em cinco parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2 mil para mães chefes de família monoparental e, depois, estendido até 31 de dezembro de 2020 em até quatro parcelas de R$ 300 ou R$ 600 cada.Neste ano, a nova rodada de pagamentos, durante quatro meses, prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil: as famílias, em geral, recebem R$ 250; a família monoparental, chefiada por uma mulher, recebe R$ 375; e pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150.No dia 8 de junho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que o auxílio emergencial será prorrogado por pelo menos mais dois meses. Previsto para terminar em julho, o benefício pode ser estendido até setembro, mas esse período ainda poderá ser ampliado, caso a vacinação da população adulta não esteja avançada.“O presidente Jair Bolsonaro é quem vai decidir o prazo. Primeiro, esses dois ou três meses, e então devemos aterrissar em um novo programa social que vai substituir o Bolsa Família”, disse Paulo Guedes.Segundo o ministro, os recursos para a prorrogação do auxílio emergencial serão viabilizados por meio de abertura de crédito extraordinário. Atualmente, o custo mensal do programa, que paga um benefício médio de R$ 250 por família, é de R$ 9 bilhões.