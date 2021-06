EM cresce entre leitores jovens

Alexandre Magno, diretor de operações, e Geraldo Teixeira da Costa Neto, diretor-executivo dos Diários Associados, celebram sucesso do canal do YouTube do Portal Uai com placa comemorativa (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





O Estado de Minas, que há 93 anos compartilha com os mineiros as principais notícias do país e do mundo, vem acompanhando de perto o aumento do interesse do público jovem em seus conteúdos, em especial nas seções de Política, Economia e Gerais, que trazem notícias do dia a dia. O crescimento do consumo de notícias pelo público jovem é uma tendência mundial. Estudos mostram o aumento do interesse da geração Z por conteúdos noticiosos e isso é consequência do acesso rápido à informação, já que os jovens estão sempre conectados e cada vez mais manifestando suas opiniões.





“Comparado com os quatro últimos meses de 2020, observamos, em 2021, um crescimento de 48% no número de leitores entre 18 e 24 anos. Estamos imensamente felizes com o resultado e, claro, seguimos acompanhando os hábitos de leitura do público mais jovem e melhorando nossos portais para continuar sendo referência de informação para essa geração conectada e atenta”, diz Geraldo Teixeira da Costa Neto, diretor- executivo dos Diários Associados.





Segundo relatório anual da Reuters Institute for the Study of Journalism, o Digital News Report 2020, que entrevistou milhares de jovens em diferentes países, “28% dos entrevistados (mais de um quarto da amostra) preferem iniciar sua busca diária por notícias em um site ou aplicativo específicos”. Desses, 16%, com idade entre 18 e 24 anos, buscam notícias diretamente em sites ou apps de notícias. O restante prefere ser informado pelas redes sociais.





Grande parte das visualizações no site do Estado de Minas vêm do acesso direto ao portal, mas, tratando-se de jovens, não é surpresa dizer que as redes sociais são canais estratégicos para a conquista desse público. O time de redes sociais do Estado de Minas tem trabalhado como um braço importante da conquista de novas audiências e isso aumentou consideravelmente a participação da marca do debate social através do Facebook, Twitter e Instagram. Como resultado, as redes sociais cresceram 300% como fonte de tráfego nos últimos meses.





De acordo com pesquisa “A próxima fronteira da mídia”, realizada pela Comscore, que abordou jovens das gerações X, Z e Millennial sobre a forma que eles consomem notícias, “as redes sociais (Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.) são as principais plataformas de acesso à informação para 55% dos entrevistados da geração Z.





“Atentos a essa tendência e analisando o comportamento do público entre 18 e 24 anos, passamos a investir fortemente nas redes sociais, compartilhando notícias e produzindo conteúdos exclusivos para esses canais. Juntos, nossos principais produtos já reúnem uma audiência diversificada no Facebook, Twitter e Instagram, somando mais de 1,2 milhão de seguidores”, diz Zeca, como é conhecido Costa Neto.





Conteúdo multimídia





Com a criação de um setor exclusivo para a produção multimídia, nos últimos anos o Estado de Minas lançou diferentes programas on-line que atraem diretamente o público jovem. Esses materiais são publicados no canal do YouTube do Portal Uai, que já tem 224 mil inscritos e milhões de visualizações. Entre os mais acessados pelo público jovem estão os vídeos do “Xôtifalá”, o programa “Uai indica essa” e o “#PraEntender”. Recentemente, foi lançado também o “Sabia não, uai”, que é uma grande aposta para manter o portal conectado com a geração Z.





Segundo Geraldo Teixeira da Costa Neto, a diversidade dos conteúdos é um dos grandes diferenciais da linha editorial do grupo. Vale ressaltar que, além de conectado, o público jovem é antenado e questionador. E, prova disso é o número de acessos, por parte desse público, às páginas de colunistas do Estado de Minas.





O jornal conta com um time com mais de 40 colunistas, que discutem temas ligados à política, educação, diversidade, relações familiares, qualidade de vida, moda, esporte e bem-estar. Os conteúdos trazem pontos de vista diversos sobre temas importantes para a sociedade e estimulam o debate e a análise dos jovens leitores.





Há dois anos, o Portal Uai anunciou sua parceria com o Sou BH, site que se destaca pelo conteúdo de qualidade, com uma agenda positiva de entretenimento e lazer, na qual divulga os principais eventos culturais, shows, peças de teatro, exposições e as melhores opções de gastronomia da capital. Com a parceria, o Sou BH viu em 2021 um crescimento de 76% no número de novos leitores e um aumento de mais de 100% no número de visualizações no portal.