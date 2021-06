Preço da Cesta Abrasmercado tem alta de 21,88% em abril ante abril de 2020

O preço da Cesta Abrasmercado (composta por 35 produtos de largo consumo nos supermercados brasileiros) teve alta de 21,88% em abril de 2021 ante o mesmo período de 2021. Em comparação com março deste ano, houve alta de 0,92%. Alguns produtos continuam a chamar a atenção quando se trata da subida de preços acumulada nos últimos 12 meses.



O óleo de soja acumula alta de 88% em 12 meses, enquanto o arroz subiu 64%, a carne bovina dianteira, 40% e a traseira quase 35%.



"O aumento de preço já interfere no consumo das famílias, que substituem produtos", diz o vice-presidente institucional e administrativo da Abras, Marcio Milan.



Ele avalia que não é possível dizer se essa inflação alimentar afeta negativamente as margens dos supermercados. "Influencia, mas depende da política de estocagem das empresas. Há redes que conseguem manter os preços", diz.



No primeiro quadrimestre deste ano, o ovo de galinha teve aumento de 11,43% no preço, enquanto a carne dianteira teve alta de 6,32% e o feijão, de 5,02%.



Enquanto isso, o pernil (carne suína) teve queda de 8,91% no quadrimestre; o leite longa vida, 4,46%; o óleo de soja, 3,6% e o arroz, 2,65%.